1394 человека выписаны из столичных больниц. Все они имели положительный результат на коронавирус, но смогли победить болезнь.
Об этом сообщает оперативный штаб.
"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394. Это очень хорошая и стабильная динамика", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также за сутки от коронавируса скончались семь пациентов московских больниц. Жертвами опасного заболевания стали москвичи в возрасте от 36 до 86 лет. У самого молодого из скончавшихся пациентов была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких. Другие жертвы COVID-19 имели в анамнезе сахарный диабет, онкологию, гипертонию и кардиосклероз.
Ранее сообщалось, что в Москве за нарушение карантина оштрафована хозяйка салона красоты. Ее салон продолжал работать несмотря на запрет. Женщине предстоит заплатить 50 тысяч рублей.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.