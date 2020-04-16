189 москвичей за сутки выписаны из больниц

1394 человека выписаны из столичных больниц. Все они имели положительный результат на коронавирус, но смогли победить болезнь.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394. Это очень хорошая и стабильная динамика", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также за сутки от коронавируса скончались семь пациентов московских больниц. Жертвами опасного заболевания стали москвичи в возрасте от 36 до 86 лет. У самого молодого из скончавшихся пациентов была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких. Другие жертвы COVID-19 имели в анамнезе сахарный диабет, онкологию, гипертонию и кардиосклероз.

Ранее сообщалось, что в Москве за нарушение карантина оштрафована хозяйка салона красоты. Ее салон продолжал работать несмотря на запрет. Женщине предстоит заплатить 50 тысяч рублей.