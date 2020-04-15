В Москвы суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Дарью Молокину за том, что ее салон красоты продолжал работать в период режима самоизоляции.
Ее салон красоты продолжал принимать клиентов, несмотря на требования Роспотребнадзора от 29 марта и указ мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта.
Женщину признали виновной в административном правонарушении.
До этого в столице были заведены административные дела в отношении двоих предпринимателей которые в период самоизоляции продолжали заниматься торговлей.
Врачи-косметологи, дерматологи, массажисты, а также другие специалисты, работающие в московских салонах с медицинской лицензией, смогут продолжить работу и оказывать услуги москвичам в случае обострения болезней или по медицинским показаниям. но жителей столицы просят не посещать салоны красоты до снятия карантина без необходимости.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.