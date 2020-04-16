Доктор наук рассказал, как избежать распространения COVID-19

Чжен Ян, доктор медицинских наук из университета штата Вирджиния, рассказал, что по результатам последних исследований, для предотвращения коронавируса помогут обычные физические упражнения.

Ученый отметил, что физическая разминка для тела способствует выработке антиоксиданта под названием "внеклеточная супероксиддисмутаза", уровень которого снижается при заражении коронавирусом. Это один из самых важных процессов, который необходим, чтоб не дать иммунитету ослабиться во время болезни.