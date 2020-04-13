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Источник Правда.Ру

Сбербанк разработал уникальный онлайн-тест на COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сбербанк предложил россиянам бесплатно пройти тест "Sber Covid-19symptom checker". Данный тест позволит количественно оценить риск заражения коронавирусом, а также вероятность того, что заболевание будет протекать в легкой форме.

В основу алгоритма положена статистика проявления симптомов из открытых данных ВОЗ, основных факторов риска, социально-демографических и физиологических параметров — для коронавируса, гриппа, других острых  респираторно-вирусных инфекций и аллергических заболеваний.

"Над созданием теста круглосуточно работали лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших объемов данных и исследователи искусственного интеллекта. Они исследовали самые значимые исследования, которые проводились в данной сфере, собрали массив статистики, проверили закономерности и в результате создали уникальный сервис, который намного совершеннее всех известных на данный момент нам аналогов", — сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Стоит отметить, что на основании данного теста нельзя поставить диагноз. Но с его помощью можно сделать вывод о необходимости обращения к врачу или пересмотре мер профилактики.

Темы covid-19 сбербанк коронавирус тест на коронавирус
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