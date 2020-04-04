В этом месяце планируют начать пилотное применение тестов "Эвотек-Мирай Геномикс", разработанных российско-японской компанией EMG. Определить болезнь они могут за 30 минут, а их точность достигает практически 100%.

"В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР, но сокращает время тестирования более чем в четыре раза", — рассказали в компании "ФосАгро", которая принимает участие в реализации пилотного проекта вместе с РФПИ.