302 новых случая заражения коронавирусом были зарегистрированы за последние сутки на территории России. Заражения были отмечены в 35 регионах РФ. Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 1836 человек.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 302 в 35 регионах", — сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.