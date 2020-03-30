Количество зараженных COVID-19 в России увеличилось на 302 человека

302 новых случая заражения коронавирусом были зарегистрированы за последние сутки на территории России. Заражения были отмечены в 35 регионах РФ. Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 1836 человек.