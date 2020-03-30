В Минздраве заявили о том, что в РФ будет отложено проведение плановых операций.
"Чтобы не перегружать систему, ресурсы которой не являются безграничными, принято решение отказаться от проведения многих несрочных, плановых операций, в том числе и пластических. Данная мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения в условиях пандемии коронавируса", — заявили в ведомстве.
Он добавил, что в этой ситуации на него могут обидеться женщины, которые планировали пластические операции, но для них министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил приоритетность задач в медицинской сфере.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве умер четвертый человек, зараженный коронавирусом.
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