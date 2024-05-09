Очень вкусный итальянский салат с помидорами, козьим сыром и луком, приправленный гималайской солью: лёгкий гарнир

Рецепт низкоуглеводного итальянского салата с гималайской солью

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить этот вкусный низкоуглеводный овощной салат, приправленный гималайской солью.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Помимо пользы для здоровья, гималайская соль имеет более тонкий вкус, чем обычная соль. Она дополняет и улучшает еду.

Ингредиенты

3 чашки листового салата

1 стакан помидоров

3/4 стакана козьего сыра

1/2 стакана нарезанного красного лука

2 столовые ложки бальзамического уксуса

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки гималайской соли

1/3 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

Горсть свежих листьев базилика

Приготовление

Выложите слой листового салата на сервировочную тарелку. Разложите ломтики лука поверх салата. Нарежьте помидоры толстыми ломтиками и разложите их в один слой поверх лука. Посыпьте сверху сыром. В небольшой миске взбейте оливковое масло с бальзамическим уксусом и гималайской солью. Полейте салат заправкой. Поперчите и добавьте несколько листьев свежего базилика.