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Очень вкусный итальянский салат с помидорами, козьим сыром и луком, приправленный гималайской солью: лёгкий гарнир

Рецепт низкоуглеводного итальянского салата с гималайской солью

1:09
Еда

Попробуйте приготовить этот вкусный низкоуглеводный овощной салат, приправленный гималайской солью.

Рецепт низкоуглеводного итальянского салата с гималайской солью
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Помимо пользы для здоровья, гималайская соль имеет более тонкий вкус, чем обычная соль. Она дополняет и улучшает еду.

Ингредиенты

  • 3 чашки листового салата
  • 1 стакан помидоров
  • 3/4 стакана козьего сыра
  • 1/2 стакана нарезанного красного лука
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки гималайской соли
  • 1/3 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
  • Горсть свежих листьев базилика

Приготовление

  1. Выложите слой листового салата на сервировочную тарелку. Разложите ломтики лука поверх салата.
  2. Нарежьте помидоры толстыми ломтиками и разложите их в один слой поверх лука. Посыпьте сверху сыром.
  3. В небольшой миске взбейте оливковое масло с бальзамическим уксусом и гималайской солью. Полейте салат заправкой. Поперчите и добавьте несколько листьев свежего базилика.
САЛАТ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ - итальянский рецепт от шефа Бельковича
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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