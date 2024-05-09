Очень вкусный итальянский салат с помидорами, козьим сыром и луком, приправленный гималайской солью: лёгкий гарнир
Рецепт низкоуглеводного итальянского салата с гималайской солью
1:09
Попробуйте приготовить этот вкусный низкоуглеводный овощной салат, приправленный гималайской солью.
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Помимо пользы для здоровья, гималайская соль имеет более тонкий вкус, чем обычная соль. Она дополняет и улучшает еду.
Ингредиенты
- 3 чашки листового салата
- 1 стакан помидоров
- 3/4 стакана козьего сыра
- 1/2 стакана нарезанного красного лука
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1/2 чайной ложки гималайской соли
- 1/3 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
- Горсть свежих листьев базилика
Приготовление
- Выложите слой листового салата на сервировочную тарелку. Разложите ломтики лука поверх салата.
- Нарежьте помидоры толстыми ломтиками и разложите их в один слой поверх лука. Посыпьте сверху сыром.
- В небольшой миске взбейте оливковое масло с бальзамическим уксусом и гималайской солью. Полейте салат заправкой. Поперчите и добавьте несколько листьев свежего базилика.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
САЛАТ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ - итальянский рецепт от шефа Бельковича