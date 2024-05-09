Почему шведы избегают случайных бесед? Исследуем особенности шведского общения

Почему в Швеции не разговаривают с незнакомцами

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Швеции люди обычно избегают лёгких разговоров, предпочитая использовать речь для обмена важной информацией. В то время как во многих культурах общение с незнакомцами может привести к дружбе, шведы сторонятся таких бесед, считая их ненужными и называя их kallprat ("холодный разговор") или dödprat ("мертвый разговор"). В Швеции также принято избегать зрительного контакта с незнакомцами, вместо этого люди смотрят в свои телефоны или на витрины магазинов.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Недавно в Лулео, городе на крайнем севере Швеции с населением около 80 000 человек, началась кампания под названием Säg hej ("Поздоровайся"), призывающая жителей здороваться друг с другом. Инициатива направлена на укрепление социальных связей, особенно учитывая, что в зимние месяцы в Лулео солнце светит всего три часа в день, что может способствовать замкнутости жителей. В рамках кампании отмечается, что простое приветствие может значительно улучшить настроение и социальное благополучие.

Однако в остальной Швеции попытки завязать случайную беседу часто встречаются прохладной реакцией. Это может быть связано с редкими контактами с чуждыми культурами из-за долгой истории низкого уровня иммиграции и больших территорий при относительно малом численности населения. Такие факторы могли сформировать культурную предрасположенность к сдержанности.

Несмотря на кажущуюся замкнутость, шведы известны своим вежливым и дружелюбным отношением, хотя и отличаются от более общительных культур.