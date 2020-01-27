Как появился и чем опасен коронавирус 2019-nCoV

Цикличные колебания мирового медиапространства каждые несколько лет обрушивают на население новости об очередной смертоносной эпидемии.

Несмотря на многолетние беспрецедентные меры китайских властей по контролю над интернетом, цензура неэффективна в связи с развитием мессенджеров, позволяющих бесконтрольно распространять информацию.

С середины января 2020 года медиасообщество нагнетает панику, связанную с появлением очередного нового типа вируса в Китае. В самой КНР, несмотря на природную склонность китайцев к драматизации ситуаций, повсеместных всплесков массовой истерии не зафиксировано даже на фоне радикальных мер по блокированию очагов распространения вируса. Большая часть панических настроений фиксируется за пределами Китая, в том числе в русскоязычном сегменте сетевого пространства.

Сейчас в Китайской Народной Республике прекращено транспортное сообщение с несколькими городами провинции Хубэй, в том числе с административным центром Ухань, где в декабре 2019 года началась вспышка пневмонии нового типа. Согласно официальной статистике, в этих городах совокупно проживает более 50 млн. жителей.

Движение общественного транспорта внутри населенных пунктов приостановлено, отменены рейсы с железнодорожных вокзалов и из аэропортов, на въездах и выездах из карантинных зон приняты меры усиленного эпидемиологического контроля с целью выявления вероятных переносчиков вируса среди людей, а также перевозимых животных и птиц.

Ухань полностью блокирован, районы города изолированы друг от друга. Ранее власти КНР рекомендовали не покидать место жительства без веской причины, с 23 января закрыто 30 платных выездов на скоростную автомагистраль Хубэй, в центр Уханя проезд легкового транспорта осуществляется по пропускам. С середины января на железнодорожном вокзале города Уханя и других административных единиц были установлены инфракрасные термометры, работавшие круглосуточно.

В связи с признанием вируса 2019-nCov высококонтагиозной (способной передаваться от больных людей к здоровым восприимчивым людям при непосредственном контакте) инфекцией и быстро растущем числе подтвержденных случаев заболевания, термометрическая проверка проводится также на пунктах пограничного контроля в странах, имеющих авиа-, железнодорожное, водное и иное транспортное сообщение с Китаем - России, Великобритании, Канаде, США, Индии, ОАЭ, и других. Усиленному мониторингу подлежат не только рейсы из Китая, но и из стран Юго-Восточной Азии, в которых зафиксированы подтвержденные случаи заболевания 2019-nCov.

Однако, по данным агентства Bloomberg, полученным из Государственного комитета по делам здравоохранения КНР можно сделать вывод, что у определенного числа заболевших не прослеживается симптоматика, свойственная вирусу, например, отсутствует лихорадочное состояние, связанное с повышением температуры тела. Это значительно усложняет работу по выявлению зараженных граждан, перемещающихся через транспортные узлы. Усугубляется ситуация большим потоком внутренних мигрантов, стремившихся вернуться домой до празднования Китайского Нового года.

По разным оценкам, в этот период в Китае всеми возможными видами междугородного транспорта пользуются от 200 до 500 млн человек. Для Китая характерна высокоразвитая сеть транспортного сообщения, что позволяет населению беспрепятственно перемещаться на большие расстояния, стремительно распространяя инфекцию.

Госсовет КНР продлил общенациональные каникулы по случаю праздника Весны (традиционного китайского Нового года) до 2 февраля, предыдущая дата их окончания была 31 января. Дата начала работы учебных заведений определяется руководителями самостоятельно, рекомендовано начать весенний семестр после дальнейших указаний. В городе Сунчжоу провинции Цзянсу местными властями официально период начала работы всех учреждений перенесён на 8 февраля.

На фоне вспышки пневмонии нового типа туристическая отрасль Китая терпит убытки - отменены массовые празднования Нового года в специальном административном районе Аомэнь (Макао), в Пекине с 25 января закрыт для посещений Гугун - Запретный город, самый обширный дворцовый комплекс в мире, в Шанхае закрыт Диснейленд, закрыта для туристов часть Великой Китайской стены, Минтуризма КНР объявило о запрете на все групповые туристические поездки по стране. Министерство транспорта Китая разрешает гражданам сдать билеты на любые виды транспорта с возмещением полной стоимости, включая сумму страхования от несчастного случая.

Свои границы с Китаем уже закрыли КНДР, Казахстан, Монголия.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от посещения Китая в ближайшее время, но по сообщениям пресс-службы Ростуризма, оснований для полного возврата средств в случае отказа от оплаченного тура, пока не имеется.Но с 27 января рейсы из РФ в Китай выполняются исключительно для вывоза туристов, по сообщениям Ассоциации туроператоров России.

По информации Посольства РФ в КНР среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным вирусом 2019-nGoV, российских граждан нет. На официальном сайте имеется обращение к россиянам с просьбой сообщить по электронной почте свои актуальные контакты на случай необходимости экстренной связи.

На сегодняшний день незначительное количество случаев заражения зафиксированы в США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Непале, Франции, Малайзии, Австралии. Каждый из выявленных носителей вируса в недавнем времени посещал китайскую провинцию Хубэй.

Официальное информационное агентство правительства КНР Синьхуа сообщило, что на 26 января в Китае подтверждено 2744 случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в том числе 461 человек находятся в тяжелом состоянии. Зарегистрировано 80 летальных исходов, 76 из них в провинции Хубэй, 1 в провинции Хэбэй на севере страны, по одному в Шанхае и на острове Хайнань, и 1 в крупной провинции Хэйлунцзян, непосредственно граничащей с Российской Федерацией. Согласно данных Госкомитета по делам здравоохранения КНР, многие из умерших имели прижизненные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые патологии.

Наиболее подвержены заражению вирусом люди со сниженным иммунитетом, который в том числе ослабевает с возрастом. В Шэньчжэне в легких 10-летнего ребенка обнаружены признаки пневмонии, хотя внешних симптомов инфицирования не было замечено. Инкубационный период вируса нового типа может длиться до 14 дней, передаваясь и в это время другим людям. Одним из признаков заболевания наряду с непродуктивным кашлем, одышкой и повышением температуры тела может стать потеря сознания.

Российскими учеными центра вирусологии «Вектор» в кратчайшие сроки была разработана методика лабораторной экспресс-диагностики для выявления даже незначительной концентрации нового коронавируса 2019-nCoV в течении 2-4 часов. Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

Государственное управление контроля за лекарственными средствами КНР также на днях одобрило наборы для тестирования реагентов и секвенирования вируса.

Предполагается, что распространение вирус 2019-nCoV получил на рынке морепродуктов в Ухане, на котором продавались экзотические виды пищи - мясо змей, лис, оленей, коал. Зачастую причиной алиментарного (через желудочно-кишечный тракт) способа заражения человеческого организма инфекциями в Восточной Азии являются именно гастрономические пристрастия отдельных народов. В отношении вируса 2019-nCoV пока подтвержден только воздушно-капельный способ передачи штамма, при котором входными воротами для проникновения в организм являются слизистые оболочки.

23 января 2020 года газета South China Morning Post со ссылкой на медицинский журнал Journal of Medical Virology разместила сообщение от том, что источником нового коронавируса в Китае, по мнению некоторых ученых, также могли стать два вида змей.

При сравнении генома коронаровируса 2019-nCoV с геномом вируса SARS, вызвавшего в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии, было установлено, что при наличии общего предка в виде бетакоронавируса летучих мышей, данный вирус не может быть первично передан человеку без промежуточного звена в виде млекопитающего. Данное мнение поддерживают вирусологи из Шанхайского отделения Китайской Академии наук, работавшие над выявлением вирусов атипичной пневмонии у летучих мышей.

На данный момент патогенетической терапии, направленной на борьбу с возбудителем нового китайского вируса, не существует, лечение заболевших пневмонией проводится симптоматически в условиях карантина. Официальные данные свидетельствуют о 51 излечившемся. Проведенные при выписке тесты показывают отсутствие в их организмах нового вируса, но говорить о формировании дальнейшего стойкого иммунитета преждевременно.

Врачами в Ухане выпущено для населения иллюстрированное Руководство по профилактике пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. В нем приведены в том числе неспецифические меры для минимизации риска заражения. Основной упор делается на соблюдение гигиенических требований:

отказ от контактов с сельскохозяйственными или дикими животными и птицами

использование хирургической маски либо маски типа N95 в людных местах, независимо от типа маски следует менять ее каждые 2-4 часа

необходимость прикрывания ротовой и носовой полости при кашле или чихании, обязательная утилизация в закрытые контейнеры тканевых и бумажных полотенец, используемых при этом

тщательное мытье рук проточной водой с мылом либо обработка дезинфицирующей жидкостью на спиртовой основе перед приемами пищи и после каждого посещения улицы

проветривание жилых и рабочих помещений

достаточная термическая обработка пищи

отказ от посещений массовых мероприятий

немедленное обращение к врачу при появлении симптомов заражения вирусом.

Министерство финансов КНР выделило провинции Хубэй около 1 млрд. юаней (равняется примерно 145 млн. долларов) для борьбы с новым коронавирусом, также 300 млн. юаней (44 млн. долларов) выделил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. Китайское общество Красного Креста сообщило, что организация получила пожертвования в размере 340 млн. юаней (49 млн. долларов) для борьбы с пневмонией.

На территории западного пригорода Уханя в рекордные сроки должен быть построен корпус больницы площадью 25 тыс. квадратных метров для обеспечения эффективного лечения инфицированных пациентов в карантинных условиях. Срок сдачи объекта 3 февраля 2020 года. Ещё одна больница экстренной помощи на 1500 койко-мест начнёт строится в районе Цзянся. Подобный проект уже был реализован в 2003 году в Пекине, тогда был построен медицинский центр Сяотаншань для лечения зараженных вирусом SARS.

На помощь медикам из Уханя приходят приходят врачи других провинций, также к работе уже приступила медицинская бригада Народно-освободительной армии Китая.

Во время вспышки SARS в ноябре 2002 года правительство Китая своевременно не сообщило во Всемирную организацию здравоохранения о множественных случаях пневмонии невыясненной этиологии, в дальнейшем это привело к распространению вируса на территории Вьетнама, Тайваня и специального административного района Сянган (Гонконг), повлекшего за собой смерть около 800 человек из 8437 выявленных случаев заболевания. Смертность при инфицировании вирусом атипичной пневмонии составляла, по разным оценкам, 6-15 % от общего числа заболевших. Первоначальной причиной появления генома коронавируса SARS ученые называют вирус летучей мыши, мутировавший в результате антигенного дрейфа и попавший в человеческий организм, а далее переданный в организмы других млекопитающих, претерпевая следующую ступень мутации.

В результате антигенного сдвига (комбинации нескольких различных видов гриппа) в начале 2009 года в мире возник пандемический грипп, названный «свиным», поскольку данный штамм вируса был генетически сходен с вирусом гриппа, широко распространенного среди домашних свиней в азиатских и европейских странах, а также на двух американских континентах.

Наибольшее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей вирусом H1N1 наблюдалось в США, Германии, Австралии, Мексике, Великобритании и Чили. В России от пандемического гриппа умерло более 100 человек. Объявленная ВОЗ пандемия ( всемирная эпидемия) была первой в 21 веке. При этом летальность заболевания составляет всего 0, 007%, что гораздо ниже, чем у некоторых форм сезонного гриппа человека

Кроме того, пандемический вирус может возникать в результате адаптивной мутации, повышающей способность вируса пересечь видовой барьер и прикрепиться к человеческим клеткам, повышая свою вирулентность (способность к заражению организма, даже не вызывая отрицательных последствий) - так произошло в 2013 году при вспышке в Китае острой инфекционной болезни птиц, так называемого птичьего гриппа формы H7N9.

Заражение людей происходило в результате контакта с больными птичьими особями, достоверных случаев передачи вируса от человека к человеку не установлено. Из 453 зафиксированных случаев заболеваний летальный исход наступил в 175 из них, процент смертности высок - более 30 %. В случае рекомбинации генома птичьего гриппа с вирусом гриппа человека и появления у генома новых свойств, например, контагиозности, возможно возникновение новой всемирной эпидемии, как в случае с пандемией испанского гриппа 1918-1919 годов, погубившей как минимум 50 млн человек, на тот момент составлявших почти 3 % всего населения Земли.

Коронавирус 2019-nCoV на данный момент показывает процент смертности около 3 % от числа заболевших. По итогам двухдневного экстренного заседания профильного комитета ВОЗ режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа объявлен не был, рекомендовано не вводить дополнительные ограничения на торговлю с Китаем и передвижения людей.

Глава организации Тедрос Гебрейсус высоко оценил усилия правительства КНР по решению проблемы, поблагодарив за сотрудничество. Он планирует лично посетить Китай для ознакомления с ситуацией на месте и более точного изучения ее развития. По его словам, проводимые в мире превентивные меры по сдерживанию распространения нового вируса являются достаточными на данный момент, сотрудничество с китайскими властями в области профилактики и контроля инфекции будет продолжено.