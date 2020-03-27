В Москве скончался четвертый человек, зараженный коронавирусом

Согласно данным, предоставленным оперативным федеральным штабом по борьбе с коронавирусом, в Москве умер четвертый человек от COVID-19.

Пациентке было 56 лет. Сообщается, что причиной смерти, возможно, стал не только вирус.

Ранее пациентке удалили одно легкое после онкологического заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в мире от коронавируса умерло более 25 тысяч человек.