Агентство по страхованию вкладов прокомментировало текущее положение по застрахованным вкладам

В первом квартале 2024 года объем застрахованных банковских вкладов увеличился на 5,4%, достигнув 63,377 триллиона рублей, согласно данным из "Мониторинга застрахованных вкладов", который был разработан государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Наибольший рост наблюдался по страховым вкладам юридических лиц, которые увеличились на 21,7% и достигли 8,748 триллиона рублей. В АСВ объяснили этот скачок началом страхования в марте 2024 года вкладов средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций и профсоюзов.
Что касается вкладов физических лиц, то они показали рост на 3,7%, составив 46,651 триллион рублей. Средний размер вклада физического лица с начала года увеличился на 5,9%, или на 19 тысяч рублей, доходя до 343 тысяч рублей.
АСВ также отметило, что текущие страховые лимиты в размере 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей обеспечивают полную защиту для 97,6% вкладчиков действующих банков, сообщает портал banki.ru.
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