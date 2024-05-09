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Агентство по страхованию вкладов прокомментировало текущее положение по застрахованным вкладам

АСВ: объём застрахованных вкладов вырос на 5,4% до 63,377 трлн рублей

1:33
Страхование

В первом квартале 2024 года объем застрахованных банковских вкладов увеличился на 5,4%, достигнув 63,377 триллиона рублей, согласно данным из "Мониторинга застрахованных вкладов", который был разработан государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

АСВ: объём застрахованных вкладов вырос на 5,4% до 63,377 трлн рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наибольший рост наблюдался по страховым вкладам юридических лиц, которые увеличились на 21,7% и достигли 8,748 триллиона рублей. В АСВ объяснили этот скачок началом страхования в марте 2024 года вкладов средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций и профсоюзов.

Что касается вкладов физических лиц, то они показали рост на 3,7%, составив 46,651 триллион рублей. Средний размер вклада физического лица с начала года увеличился на 5,9%, или на 19 тысяч рублей, доходя до 343 тысяч рублей.

АСВ также отметило, что текущие страховые лимиты в размере 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей обеспечивают полную защиту для 97,6% вкладчиков действующих банков, сообщает портал banki.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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