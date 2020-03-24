Британские врачи: если подводит нюх, срочно самоизолироваться!

Ученые из Великобритании назвали симптом заражения коронавирусной инфекцией, который обнаружив у себя, надо немедленно самоизолироваться и срочно сдавать анализы.

Открытие принадлежит сотрудникам британской ассоциации оториноларингологов. Исследовав истории болезней пациентов с COVID-2019 в Китае, Италии и Южной Корее, они пришли к выводу, что симптом, на который никто ранее не обращал внимания, — полная или частичная потеря обоняния.

"Странно, что это до сих пор не было включено в клиническое описание болезни. У всех пациентов с коронавирусом, чьи истории мы смогли изучить, он был", — говорят эксперты.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как "распознать" коронавирус по симптомам. Об этом подробнее — здесь.

А о том, зачем нужны карантин и самоизоляции в период пандемии, читайте здесь.