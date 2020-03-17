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Источник Правда.Ру

Распознать коронавирус по первым симптомам. Врачи объяснили – как

Здоровье

Пандемия коронавируса шагает по планете. Города и страны закрываются на карантин, но зараженных все больше с каждым днем. Сегодня их уже 194651.

Зная "нелюбовь" россиян к походам в поликлинику, эпидемиологи кратко сформулировали признаки заболевания, которые — вне зависимости от наших личных привычек в лечении — должны заставить насторожиться и сдать-таки анализ.

Как узнать коронавирус

Симптоматика схожа с гриппом и ОРВИ, но есть существенные отличия, которые поймет даже человек, от медицины далекий.

  • У вас вдруг начало сильно болеть горло.
  • Затем появилось чувство "сдавливания" в груди, одышка и вообще дышать стало трудно.

Ощущение такое, что к ангине добавился бронхит.

  • Появился кашель. Сильный, но сухой.
  • Все вышеописанное протекает на фоне медленно ползущей вверх температуры.

"При обнаружении у себя симптомов, — в один голос говорят врачи, — немедленно надо провериться. Хорошо, если анализы будут отрицательными. Ну а вдруг?"

О том, как подстраховаться и обезопасить себя от заражения коронавирусом, "Правда.Ру" рассказывала уже неоднократно. Читайте об этом в материалах на сайте.

И, напомним, что актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус. рф.

Темы симптомы коронавирус профилактика
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