Пандемия коронавируса шагает по планете. Города и страны закрываются на карантин, но зараженных все больше с каждым днем. Сегодня их уже 194651.
Зная "нелюбовь" россиян к походам в поликлинику, эпидемиологи кратко сформулировали признаки заболевания, которые — вне зависимости от наших личных привычек в лечении — должны заставить насторожиться и сдать-таки анализ.
Симптоматика схожа с гриппом и ОРВИ, но есть существенные отличия, которые поймет даже человек, от медицины далекий.
Ощущение такое, что к ангине добавился бронхит.
"При обнаружении у себя симптомов, — в один голос говорят врачи, — немедленно надо провериться. Хорошо, если анализы будут отрицательными. Ну а вдруг?"
О том, как подстраховаться и обезопасить себя от заражения коронавирусом, "Правда.Ру" рассказывала уже неоднократно. Читайте об этом в материалах на сайте.
И, напомним, что актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус. рф.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.