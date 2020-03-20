Распространяющаяся по миру пандемия коронавируса разделила общество на две группы:
Но пандемия — не тот случай, когда надо уважать чужое мнение. И те, кто относит себя к первой группе, должны понимать, что подвергают риску не только себя, но и тех, кто вокруг. То есть дело-то совсем не личное.
Главное, чего опасаются врачи, — число заболевших будет стремительно расти. И система здравоохранения перестанет справляться.
Самые "тяжелые" больные, как бы страшно это ни прозвучало, будут отправляться в палаты умирать.
Это жестоко, но такова реальность: за то время и с привлечением тех ресурсов, которые нужны на помощь одному "тяжелому", врачи смогут вылечить большее число более "легких".
Все на самом деле просто: не соблюдая карантин, человек — пусть невольно, по глупости — приговаривает других к смерти.
Тем, кто нарушает карантин, надо подумать: а если этим "тяжелым" буду я?
В чем смысл ограничения? Человек, который заражен, даже если нет симптомов, может заразить кучу людей. Что будет дальше — см. выше.
В карантине нет ничего сложного. И уж точно никакого вреда, кроме пользы.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.