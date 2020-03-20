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Карантин как он есть и зачем нужен - откровения врача

Общество

Распространяющаяся по миру пандемия коронавируса разделила общество на две группы:

  • одни уверены, что все, что говорят о заразе, — ерунда, а карантин — для перестраховщиков и истеричных барышень;
  • другие — и их, к счастью, большинство — прислушиваются к советам врачей и соблюдают все предписания.

Но пандемия — не тот случай, когда надо уважать чужое мнение. И те, кто относит себя к первой группе, должны понимать, что подвергают риску не только себя, но и тех, кто вокруг. То есть дело-то совсем не личное.

Что будет, если не соблюдать карантин

Главное, чего опасаются врачи, — число заболевших будет стремительно расти. И система здравоохранения перестанет справляться.

Последствия

Самые "тяжелые" больные, как бы страшно это ни прозвучало, будут отправляться в палаты умирать.

Это жестоко, но такова реальность: за то время и с привлечением тех ресурсов, которые нужны на помощь одному "тяжелому", врачи смогут вылечить большее число более "легких".

Все на самом деле просто: не соблюдая карантин, человек — пусть невольно, по глупости — приговаривает других к смерти.

Тем, кто нарушает карантин, надо подумать: а если этим "тяжелым" буду я?

Как надо вести себя в период карантина

  • Не выходить из дома без крайней необходимости.

В чем смысл ограничения? Человек, который заражен, даже если нет симптомов, может заразить кучу людей. Что будет дальше — см. выше.

  • Убедить пожилых родственников, соседей и знакомых не выходить на улицу и не контактировать вообще ни с кем. Продукты может принести курьер или кто-то молодой (у них иммунитет сильнее).
  • Помогать знакомым старикам соблюдать режим изоляции.
  • Соблюдать гигиену. Как — знают все, начиная с детсадовского возраста.

В карантине нет ничего сложного. И уж точно никакого вреда, кроме пользы.

Темы врач карантин пандемия коронавирус
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Карантин как он есть и зачем нужен - откровения врача
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