Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

В России начались испытания нового прибора, который, как заявляют специалисты Российской венчурной компании, существенно облегчат лечение тяжелых заболеваний органов дыхания, в том числе и коронавируса.
Новый вид ингаляторов, разработанный российскими учеными, имеет одно очень существенное, по словам Олега Абдиева, основателя компании PM&HM — разработчика прибора, отличие:
"Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19:
- рассказал Абдиев.
Предварительная стоимость нового ингалятора — от 3 тыс. рублей.
В первую очередь, после того, как приборы пройдут госрегистрацию, ими будут оборудоваться государственные медучреждения, в том числе по программам ОМС.
Напомним, что сегодня глава ВОЗ объявил об усилении пандемии COVID-2019. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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