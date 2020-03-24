Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

В России начались испытания нового прибора, который, как заявляют специалисты Российской венчурной компании, существенно облегчат лечение тяжелых заболеваний органов дыхания, в том числе и коронавируса.

Новый вид ингаляторов, разработанный российскими учеными, имеет одно очень существенное, по словам Олега Абдиева, основателя компании PM&HM — разработчика прибора, отличие:

аэрозоль подается только непосредственно перед вдохом пациента, поэтому препарат не оседает в дыхательных путях и эффективность лечения существенно повышается.

"Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19:

снимающими бронхоспазм,

муколитиками для отхождения мокроты,

антибиотиками для антибактериальной терапии",

- рассказал Абдиев.

Цена прибора

Предварительная стоимость нового ингалятора — от 3 тыс. рублей.

В первую очередь, после того, как приборы пройдут госрегистрацию, ими будут оборудоваться государственные медучреждения, в том числе по программам ОМС.

Напомним, что сегодня глава ВОЗ объявил об усилении пандемии COVID-2019. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.