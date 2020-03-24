Пандемия коронавируса усиливается и ускоряется.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
В подтверждение своих слов он привел цифры статистики:
Гебрейесус считает, что лидеры "Большой двадцатки" должны объединить усилия своих стран в борьбе с коронавирусом и принять все меры для производства средств защиты для медицинских работников.
Но при этом, подчеркнул руководитель Всемирной организации здравоохранения, важна личная ответственность каждого жителя Земли:
"Чтобы замедлить распространение вируса и выиграть время, нужно людям оставаться дома и держаться подальше от других. Для победы над вирусом важно, чтобы при малейшем подозрении на инфицирование человек шел на проведение теста и под карантин".
По последним данным, в мире
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