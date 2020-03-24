Глава ВОЗ: темпы распространения пандемии растут

Пандемия коронавируса усиливается и ускоряется.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

В подтверждение своих слов он привел цифры статистики:

От первого заражения до первой сотни тысяч случаев прошло 67 дней.

Вторые 100 тысяч случаев достигнуты за 11 дней.

Третьи 100 тысяч произошли всего за четыре дня.

Гебрейесус считает, что лидеры "Большой двадцатки" должны объединить усилия своих стран в борьбе с коронавирусом и принять все меры для производства средств защиты для медицинских работников.

Но при этом, подчеркнул руководитель Всемирной организации здравоохранения, важна личная ответственность каждого жителя Земли:

"Чтобы замедлить распространение вируса и выиграть время, нужно людям оставаться дома и держаться подальше от других. Для победы над вирусом важно, чтобы при малейшем подозрении на инфицирование человек шел на проведение теста и под карантин".

Коронавирус сегодня. Статистика

По последним данным, в мире

заражены коронавирусом 378891 человек

за сутки зарегистрировано 35518 новых заражений

всего с момента обнаружения вируса погибли 16440 заразившихся,

за последние сутки — 1719.

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