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Глава ВОЗ: темпы распространения пандемии растут

Мир

Пандемия коронавируса усиливается и ускоряется.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

В подтверждение своих слов он привел цифры статистики:

  • От первого заражения до первой сотни тысяч случаев прошло 67 дней.
  • Вторые 100 тысяч случаев достигнуты за 11 дней.
  • Третьи 100 тысяч произошли всего за четыре дня.

Гебрейесус считает, что лидеры "Большой двадцатки" должны объединить усилия своих стран в борьбе с коронавирусом и принять все меры для производства средств защиты для медицинских работников.

Но при этом, подчеркнул руководитель Всемирной организации здравоохранения, важна личная ответственность каждого жителя Земли:

"Чтобы замедлить распространение вируса и выиграть время, нужно людям оставаться дома и держаться подальше от других. Для победы над вирусом важно, чтобы при малейшем подозрении на инфицирование человек шел на проведение теста и под карантин".

Коронавирус сегодня. Статистика

По последним данным, в мире

  • заражены коронавирусом 378891 человек
  • за сутки зарегистрировано 35518 новых заражений
  • всего с момента обнаружения вируса погибли 16440 заразившихся,
  • за последние сутки — 1719.

¹ карта обновляется в режиме реального времени

 

Темы пандемия глава воз коронавирус распространение тедрос аданом гебрейесус
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