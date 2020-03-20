С 20 марта в России для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса, будут действовать электронные больничные.
Напомним, что для граждан, которые прибыли из стран с повышенной эпидемиологической опасностью, предписан режим самоизоляции.
Больничный можно оформить на период карантина без вызова врача на дом.
Для этого гражданину нужно через личный кабинет на портале госуслуг подать электронное заявление в Фонд социального страхования.
К заявлению нужно приложить:
Также электронный больничный могут получить граждане, которые контактировали с такими людьми.
Электронные больничные будут выдавать до 1 июля. Медицинские учреждения, имеющие право их выписывать, определят местные власти.
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