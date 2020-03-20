Россияне, находящиеся на карантине, могут оформить больничный онлайн

С 20 марта в России для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса, будут действовать электронные больничные.

Напомним, что для граждан, которые прибыли из стран с повышенной эпидемиологической опасностью, предписан режим самоизоляции.

Больничный можно оформить на период карантина без вызова врача на дом.

Для этого гражданину нужно через личный кабинет на портале госуслуг подать электронное заявление в Фонд социального страхования.

К заявлению нужно приложить:

персональные данные;

реквизиты загранпаспорта;

номер СНИЛС;

полис ОМС;

сканы паспорта;

сканы билета (чтобы подтвердить пребывание в стране с большим количеством случаев заражения коронавирусом).

Также электронный больничный могут получить граждане, которые контактировали с такими людьми.

Электронные больничные будут выдавать до 1 июля. Медицинские учреждения, имеющие право их выписывать, определят местные власти.