Как именно убивает коронавирус, выяснили китайские ученые

Коронавирус, стремительно распространяющийся по миру и унесший, по последним данным, уже 4260 жизней (цифра актуальна на момент публикации), изучают эпидемиологи, медики и ученые — специалисты смежных областей.

И вот сегодня в журнале The Lancet опубликован первый отчет исследователей, изучавших причины смерти от COVID-2019 и факторы, увеличивающие вероятность летального исхода заражения.

База исследования

Китайские медики изучили клиническую картину по 191 взрослому пациенту в двух больницах Уханя — города, в котором коронавирус был обнаружен впервые.

Из них

137 человек выздоровели,

54 умерли.

Что изучалось

Исследователи сравнили

клинические записи,

применяемое лечение,

результаты всех анализов,

демографические данные пациентов,

клиническое течение болезни,

все симптомы.

То есть, абсолютно все данные о зараженных, плюс, для оценки факторов риска — математическое моделирование болезни.

Результаты

Главные факторы риска летального исхода:

пожилой возраст,

признаки сепсиса,

проблемы со свертыванием крови,

высокое кровяное давление,

диабет,

длительное использование неинвазивной вентиляции легких.

Как долго больной "заразен" для окружающих

У вылечившихся людей вирус оставался активным 8 — 37 дней (в среднем — 20),

В телах умерших — до самого последнего дня.

"Длительный период распространения вируса, который мы обнаружили, имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосторожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. Это дает основание настаивать, чтобы пациентов выписывали из больниц только после получения отрицательных тестов на Covid-19", — заявил Бин Цао (Bin Cao), руководитель исследования.

Клиническая картина развития болезни

В среднем у пациентов с COVID-2019

лихорадка держится около 12 дней,

кашель — продолжается намного дольше, иногда даже после выписки из больницы,

затрудненное дыхание исчезает примерно через 13 дней.

Осложнения