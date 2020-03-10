Как именно убивает коронавирус, выяснили китайские ученые

Коронавирус, стремительно распространяющийся по миру и унесший, по последним данным, уже 4260 жизней (цифра актуальна на момент публикации), изучают эпидемиологи, медики и ученые — специалисты смежных областей.
И вот сегодня в журнале The Lancet опубликован первый отчет исследователей, изучавших причины смерти от COVID-2019 и факторы, увеличивающие вероятность летального исхода заражения.
Китайские медики изучили клиническую картину по 191 взрослому пациенту в двух больницах Уханя — города, в котором коронавирус был обнаружен впервые.
Исследователи сравнили
То есть, абсолютно все данные о зараженных, плюс, для оценки факторов риска — математическое моделирование болезни.
Главные факторы риска летального исхода:
"Длительный период распространения вируса, который мы обнаружили, имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосторожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. Это дает основание настаивать, чтобы пациентов выписывали из больниц только после получения отрицательных тестов на Covid-19", — заявил Бин Цао (Bin Cao), руководитель исследования.
В среднем у пациентов с COVID-2019
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