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Источник Правда.Ру

Как именно убивает коронавирус, выяснили китайские ученые

Здоровье

Коронавирус, стремительно распространяющийся по миру и унесший, по последним данным, уже 4260 жизней (цифра актуальна на момент публикации), изучают эпидемиологи, медики и ученые — специалисты смежных областей.

И вот сегодня в журнале The Lancet опубликован первый отчет исследователей, изучавших причины смерти от COVID-2019 и факторы, увеличивающие вероятность летального исхода заражения.

База исследования

Китайские медики изучили клиническую картину по 191 взрослому пациенту в двух больницах Уханя — города, в котором коронавирус был обнаружен впервые.

Из них

  • 137 человек выздоровели,
  • 54 умерли.

Что изучалось

Исследователи сравнили

  • клинические записи,
  • применяемое лечение,
  • результаты всех анализов,
  • демографические данные пациентов,
  • клиническое течение болезни,
  • все симптомы.

То есть, абсолютно все данные о зараженных, плюс, для оценки факторов риска — математическое моделирование болезни.

Результаты

Главные факторы риска летального исхода:

  • пожилой возраст,
  • признаки сепсиса,
  • проблемы со свертыванием крови,
  • высокое кровяное давление,
  • диабет,
  • длительное использование неинвазивной вентиляции легких.

Как долго больной "заразен" для окружающих

  • У вылечившихся людей вирус оставался активным 8 — 37 дней (в среднем — 20),
  • В телах умерших — до самого последнего дня.

"Длительный период распространения вируса, который мы обнаружили, имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосторожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. Это дает основание настаивать, чтобы пациентов выписывали из больниц только после получения отрицательных тестов на Covid-19", — заявил Бин Цао (Bin Cao), руководитель исследования.

Клиническая картина развития болезни

В среднем у пациентов с COVID-2019

  • лихорадка держится около 12 дней,
  • кашель — продолжается намного дольше, иногда даже после выписки из больницы,
  • затрудненное дыхание исчезает примерно через 13 дней.

Осложнения

  • сепсис, острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение сердца, острое повреждение почек и вторичная инфекция.
  • Средний возраст выживших — 52 года, умерших — 69 лет.
Темы ученые коронавирус исследование факторы риска причины смерти
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