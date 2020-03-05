Ученые из США заявили, что грудное вскармливание снижает риск развития аллергий и астмы у ребенка.
Грудное вскармливание имеет большое значение в первые три месяца жизни новорожденного ребенка.
Ученые провели исследование, в ходе которого изучили данные 1100 детей и их мам.
"Некоторые случаи нарушений дыхательной системы, некоторые виды астмы можно предотвратить благодаря грудному вскармливанию в течение хотя бы трех месяцев жизни малыша", — сообщили эксперты.
ВОЗ рекомендует женщинам кормить ребенка грудью хотя бы до 6 месяцев.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".