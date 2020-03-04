В Кремле принимаются все меры, чтобы ни президент, ни его окружение не заболели коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, эти меры доступны всем гражданам России.
"Всё, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, речь идёт об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации", — заявил представитель Кремля.
Напомним, что ранее Владимир Путин дал оценку провокациям с коронавирусом. По его словам, все попытки навести панику среди населения исходят из-за границы.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.