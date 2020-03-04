Провокации с распространением коронавируса в России идут из-за границы. Их цель — посеять панику.
Об этом сообщил президент страны.
"ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Он подчеркнул, что в России нет эпидемии коронавируса. Бороться с провокациями необходимо путем предоставления гражданам максимального количества информации.
Напомним, что в России зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Двое заболевших — граждане Китая. Они уже прошли лечение и выписаны. Еще трое — пассажиры лайнера Diamond Princess, у них заболевание протекает в легкой форме. Шестой случай — россиянин, вернувшийся из Италии.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.