Путин: ситуацию с коронавирусом в России нагнетают из-за границы

Провокации с распространением коронавируса в России идут из-за границы. Их цель — посеять панику.

Об этом сообщил президент страны.

"ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что в России нет эпидемии коронавируса. Бороться с провокациями необходимо путем предоставления гражданам максимального количества информации.