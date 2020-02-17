Невролог: офисные работники рискуют заработать "болезнь доярок"

Если раньше работа в офисе считалась самой безопасной, то теперь это не так. Дело в том, что малоподвижный образ приводит к возникновению многих заболеваний.

К чему может привести сидячая работа?

Малоподвижный образ жизни может привести к развитию туннельного синдрома, или синдрома запястного канала.

"Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как из-за постоянной нагрузки на кисть происходит утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв", — сообщил врач-невролог Юрий Андрусов.

Также специалист отметил, что когда человек держит мышку от компьютера, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Таким образом, человек сам провоцирует развитие туннельного синдрома.

С целью профилактики туннельного синдрома врач советуют использовать ортопедический коврик или ортопедическую клавиатуру.

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