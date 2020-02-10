Врач рассказал, как сохранить здоровье позвоночника при сидячей работе

Известно, что сколиоз чаще всего встречается у офисных сотрудников. Это связано с неправильным положением тела на рабочем месте.

"Неправильное положение тела за столом приводит к тому, что некоторые мышцы напрягаются, а некоторые расслабляются. Если каждый день сидеть в позе "зю", то это может привести к тому, что на позвонки будет оказываться давление. Это может негативно отразиться на здоровье внутренних органов", — сообщил мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Как избежать искривления позвоночника?

Для того чтобы сохранить здоровье позвоночника, нужно соблюдать "правило 90".

Его суть заключается в том, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Также должно быть 90 градусов между бедренной и большой берцовой костью.

Стопа должна стоять по отношению к полу тоже под углом 90 градусов.

Кроме того, не следует сидеть "нога на ногу". Такое положение тела отрицательно влияет на суставы и вены ног.

Специалист советует каждый час вставать из-за стола и делать разминку. Даже небольшая физическая активность положительно влияет на здоровье.