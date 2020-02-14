Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Врачи, спасающие жизни зараженных коронавирусом в китайском городе Ухань — очаге эпидемии и, если можно так сказать, колыбели коронавируса, уверены, что им удалось, наконец, найти способ победить новую пневмонию.

Об этом на пресс-конференции рассказал Чжан Динюй, руководитель больницы в Ухане.

По словам доктора Динюй,

"хорошо показала себя методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 для лечения других зараженных пациентов" (цитата агентства Синьхуа).

Как пояснили эпидемиологи,

"в плазме крови людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают "убить" коронавирус".

Есть первые идущие на поправку

Отвечая на вопросы журналистов, Чжан Динюй заявил, что

"с помощью нового метода переливания плазмы уже удалось вылечить 10 пациентов, находившихся в критическом состоянии".

Эпидемия вирусной пневмонии

По последним данным, полученным от комитета здравоохранения китайской провинции Хубэй, на утро 14 февраля, там зарегистрировано 59 493 заражений коронавирусом, умерли 1353 человека.