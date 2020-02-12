Известно, что для того, чтобы избавиться от темных точек на лице, можно использовать дорогостоящую косметику. Но специалисты рекомендуют начать с натуральных, доступных всем средств.
Мёд можно смешать с лимоном или оливковым соком, а потом нанести эту смесь на кожу лица. Это средство поможет очистить кожу от мертвых клеток кожи и пигментных пятен.
Это — натуральное отбеливающее средства с витамином C. Лимонный сок отлично помогает очистить лицо от темных точек.
В йогурте содержится большое количество молочной кислоты, которая естественным образом осветляет кожу. Из йогурта, овсяных злаков и лимона можно делать маски для лица, которые очень эффективны в борьбе с темными пятнами.
Нужно нанести свежий гель Алоэ вера на темные круги и оставить на некоторое время, после чего промыть кожу теплой водой.
В этом фрукте содержится большое количество олеиновой кислоты и витамина С, которые помогут очистить кожу.
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