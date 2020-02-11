Как спасти мир от коронавируса, обсуждают в Женеве

Всемирная организация здравоохранения намерена выработать меры по борьбе с коронавирусом. Это стало целью двухдневного форума, который стартовал сегодня в Женеве.

Глобальный форум ВОЗ собрал около 400 экспертов со всего мира. Россию представляют специалисты Роспотребнадзора.

"Мы надеемся, что одним из итогов этой встречи станет согласованная дорожная карта для исследований, которая согласует вокруг себя учёных и доноров", — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, что накануне китайские специалисты признали российские тест-системы по выявлению коронавируса самыми удобными.