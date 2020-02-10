Российские тест-системы показали свою эффективность

Два десятка тысяч жителей России сейчас находятся под строгим наблюдением врачей. У этих людей есть признаки коронавируса.

При этом диагноз пока не поставлен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. — это граждане Китайской Народной Республики", — цитирует СМИ главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Она также сообщила, что переданные китайским медикам российские тест-системы по выявлению вируса, достойно оценены, а их эффективность доказана. Систему можно хранить при условиях в четыре градуса со знаком "плюс", тогда как остальные системы можно хранить при температуре не выше -20 градусов.