Два десятка тысяч жителей России сейчас находятся под строгим наблюдением врачей. У этих людей есть признаки коронавируса.
При этом диагноз пока не поставлен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. — это граждане Китайской Народной Республики", — цитирует СМИ главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Она также сообщила, что переданные китайским медикам российские тест-системы по выявлению вируса, достойно оценены, а их эффективность доказана. Систему можно хранить при условиях в четыре градуса со знаком "плюс", тогда как остальные системы можно хранить при температуре не выше -20 градусов.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".