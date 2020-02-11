Минтруд предлагает повысить долю оклада в зарплате врачей

Глава Минтруда Антон Костяков заявил, что долю оклада в зарплате российских медицинских работников нужно увеличить.

"Мы с коллегами из Минздрава разрабатываем четкий перечень надбавок в системе здравоохранения, чтобы сформировать понятные подходы к определению итоговой заработной платы. Также мы понимаем, что нужно повышать оклад", — заявил он.﻿

Стоит напомнить, что вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что отраслевая система оплаты труда в здравоохранении будет принята в апреле 2020 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что руководители медучреждений не должны получать в несколько раз больше, чем обычные врачи. Он говорил о том, что регионы должны перейти на отраслевую систему оплаты труда, когда сотрудник получает гарантированный оклад. При этом, подчеркнул президент, нельзя отказываться от стимулирующих и компенсационных доплат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что зарплаты врачам будут начислять по новому принципу.