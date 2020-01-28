Минздрав заявил о новой системе начисления заработных плат врачам

В Минздраве России заявили, что уже в этом году изменится принцип начисления заработных плат врачам. Он будет более справедливым.

В настоящее время между зарплатой врачей и руководства учреждений наблюдается очень большая разница. Это приводит к дефициту медицинских специалистов.

Так, среднего персонала не хватает порядка 130 тысяч человек. Владимир Путин в процессе послания Федеральному собранию заявил о том, что необходимо ввести новую систему оплаты труда.

Будет устранен разрыв в зарплатах руководства и врачей

Президент подчеркнул, что должна быть создана единая система надбавок и компенсаций. Руководители не должны получать в несколько раз больше обычных врачей.

Также зарплаты врачей могут отличаться в зависимости от региона.

При формировании статистики заработных плат ранее брались данные главврачей и обычного персонала, то есть "средняя температура по больнице". В итоге средний уровень зарплат получался очень приличным, но на самом деле зарплаты врачей оставались низкими.

Единая система начисления стимулирующих и компенсаций позволит выровнять зарплаты административного и медицинского персонала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин требует повысить базовую ставку в зарплате врачей.