В Японии подтвердили случай заражения коронавирусом внутри страны

Первый с начала эпидемии новой пневмонии вызываемой коронавирусом 2019-nCoV случай заражения, не связанный с поездкой в Китай, зафиксирован сегодня в Японии.

Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на Кацунобу Като, министра здравоохранения Японии.

Как заразился японец

Пневмонией, в основе которой коронавирус, пришедший к нам из Китая, заболел водитель рейсового автобуса из города Нара. Мужчина никогда не был не только в Ухани, но и в Китае вообще. Однако, в начале января, когда еще не было эпидемии, он возил две группы китайских туристов.

"Недомогание мужчина почувствовал в субботу. Сегодня диагноз подтвердился. Таким образом, в Японии уже 11 человек инфицировано коронавирусом", — цитирует Киодо слова министра.

В самом Китае, напомним, по данным комитета здравоохранения страны, на утро 30 января зарегистрировано 7711 зараженных вирусом 2019-nCoV. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.