За сутки в Китае умерли 38 зараженных коронавирусом человек

Эпидемия в Китае продолжает набирать обороты. За сутки от заражения коронавирусом в стране умерло 38 человек.

Как следует из сообщения китайского комитета по здравоохранению, в стране зарегистрировано 7711 зараженных (вчера таковых было 5974), умерло уже 170 человек (вчера сообщалось о 132-х).

Кроме этого, вирус пришел в последний регион, который до сегодняшнего дня «держался» - в Тибет. Там, как следует из распространенного документа зарегистрирован первый случай заражения 2019-nCoV.

Статистика медиков на 00: 00 часов 30 января:

Новых случаев заболевания - 1737,

Летальных - 38.

Из них:

В Хубэе - 37,

в Сычуани - 1.

Выписано из больниц - 124 человека.

За пределами материкового Китая коронавирус подтвержден в 17 странах.

Сегодня Россия с целью недопущения проникновения на территорию страны и распространения эпидемии вводит новую ограничительную меру - закрывает железнодорожное сообщение с Китаем.

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