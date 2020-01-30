Эпидемия в Китае продолжает набирать обороты. За сутки от заражения коронавирусом в стране умерло 38 человек.
Как следует из сообщения китайского комитета по здравоохранению, в стране зарегистрировано 7711 зараженных (вчера таковых было 5974), умерло уже 170 человек (вчера сообщалось о 132-х).
Кроме этого, вирус пришел в последний регион, который до сегодняшнего дня «держался» - в Тибет. Там, как следует из распространенного документа зарегистрирован первый случай заражения 2019-nCoV.
Статистика медиков на 00: 00 часов 30 января:
Из них:
Выписано из больниц - 124 человека.
За пределами материкового Китая коронавирус подтвержден в 17 странах.
Сегодня Россия с целью недопущения проникновения на территорию страны и распространения эпидемии вводит новую ограничительную меру - закрывает железнодорожное сообщение с Китаем.
Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.