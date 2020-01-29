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Источник Правда.Ру

Россияне начали запасаться противовирусными лекарствами

Здоровье

Российские аптечные сети отмечают небывалый — по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет — спрос на противовирусные лекарственные препараты.

По словам Александра Кузина, гендиректора сети аптек "36,6", только за период с 23 января спрос увеличился аж на 60%.

"Разбирать начали и медицинские маски: 25 и 26 января объем их продаж вырос в 13 раз по сравнению с прошлыми выходными", — добавил Кузин.

Откуда взялся ажиотаж

По словам фармацевтического менеджера, ажиотаж на противовирусные препараты начался после заявления ВОЗ о том, что "пока эффективного средства для борьбы с коронавирусом из Китая не существует".

"Чем больше становится новостей о коронавирусе, тем быстрее распродаются препараты. Идут даже школьники за масками и антисептиками. Спрос, я считаю, спровоцирован страхом", — говорит Оксана Юрченко, управляющий директор аптечной сети ООО "УК Аптечные традиции".

Спрос есть, но он ниже, чем "в сезон гриппа"

Впрочем, несмотря на скачок спроса, он все равно остается пока ниже, чем в традиционный "сезон гриппа и простуд".

"Если сравнивать с сентябрем, продажи противовирусных препаратов "просели" на 20%. Но мы готовы, запаслись ими на тот случай, если коронавирус все же появится в нашей стране. Ажиотажа устраивать не надо. Хватит лекарств всем", — говорит Александр Миронов, гендиректор рязанской аптечной сети "Фарма".

Напомним, что по прогнозам ученых, появление коронавируса в России возможно в середине февраля. Об этом подробнее — здесь.

Темы аптека ажиотаж противовирусные лекарства
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