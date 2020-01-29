Российские аптечные сети отмечают небывалый — по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет — спрос на противовирусные лекарственные препараты.
По словам Александра Кузина, гендиректора сети аптек "36,6", только за период с 23 января спрос увеличился аж на 60%.
"Разбирать начали и медицинские маски: 25 и 26 января объем их продаж вырос в 13 раз по сравнению с прошлыми выходными", — добавил Кузин.
По словам фармацевтического менеджера, ажиотаж на противовирусные препараты начался после заявления ВОЗ о том, что "пока эффективного средства для борьбы с коронавирусом из Китая не существует".
"Чем больше становится новостей о коронавирусе, тем быстрее распродаются препараты. Идут даже школьники за масками и антисептиками. Спрос, я считаю, спровоцирован страхом", — говорит Оксана Юрченко, управляющий директор аптечной сети ООО "УК Аптечные традиции".
Впрочем, несмотря на скачок спроса, он все равно остается пока ниже, чем в традиционный "сезон гриппа и простуд".
"Если сравнивать с сентябрем, продажи противовирусных препаратов "просели" на 20%. Но мы готовы, запаслись ими на тот случай, если коронавирус все же появится в нашей стране. Ажиотажа устраивать не надо. Хватит лекарств всем", — говорит Александр Миронов, гендиректор рязанской аптечной сети "Фарма".
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