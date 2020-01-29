В России коронавирус может появиться к середине февраля 2020 года.
Такое предположение озвучил вчера, выступая с лекцией перед столичными медиками, Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава.
По мнению ученого, риск распространения коронавируса в России высок. Ему способствует целый ряд факторов:
Напомним, по данным на утро 29 января, в Китае зарегистрировано 5974 случаев заражения коронавирусом. Подробнее о статистике заболеваемости на сегодня — здесь.
Впрочем, несмотря на высокую вероятность появления коронавируса в России, эксперты, — говорит Чуланов, — оценивают риск эпидемии в стране как минимальный.
"В России усилен санитарно-карантинный контроль на границах, уже есть экспресс-тесты для выявления заражения, которые направлены во все приграничные регионы, ученые трудятся над созданием вакцины. К середине февраля будет готов еще один быстрый тест для выявления 2019-nCoV".
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