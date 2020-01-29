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Источник Правда.Ру

В центре Минздрава спрогнозировали срок появления коронавируса в России

Здоровье

В России коронавирус может появиться к середине февраля 2020 года.

Такое предположение озвучил вчера, выступая с лекцией перед столичными медиками, Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава.

По мнению ученого, риск распространения коронавируса в России высок. Ему способствует целый ряд факторов:

  • передается вирус воздушно-капельным путем;
  • распространяется быстро (за неделю число заболевших выросло более чем в 10 раз);
  • коронавирус уже пришел в китайские провинции, которые граничат с Россией: Приморским и Хабаровским краями, ЕАО и Амурской областью;
  • население Китая и России активно мигрирует;
  • коронавирус уже "завезен" в 16 стран (по данным на 28 января).

Напомним, по данным на утро 29 января, в Китае зарегистрировано 5974 случаев заражения коронавирусом. Подробнее о статистике заболеваемости на сегодня — здесь.

Риск эпидемии в России низкий

Впрочем, несмотря на высокую вероятность появления коронавируса в России, эксперты, — говорит Чуланов, — оценивают риск эпидемии в стране как минимальный.

"В России усилен санитарно-карантинный контроль на границах, уже есть экспресс-тесты для выявления заражения, которые направлены во все приграничные регионы, ученые трудятся над созданием вакцины. К середине февраля будет готов еще один быстрый тест для выявления 2019-nCoV".

Темы россия коронавирус владимир чуланов
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