В центре Минздрава спрогнозировали срок появления коронавируса в России

В России коронавирус может появиться к середине февраля 2020 года.

Такое предположение озвучил вчера, выступая с лекцией перед столичными медиками, Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава.

По мнению ученого, риск распространения коронавируса в России высок. Ему способствует целый ряд факторов:

передается вирус воздушно-капельным путем;

распространяется быстро (за неделю число заболевших выросло более чем в 10 раз);

коронавирус уже пришел в китайские провинции, которые граничат с Россией: Приморским и Хабаровским краями, ЕАО и Амурской областью;

население Китая и России активно мигрирует;

коронавирус уже "завезен" в 16 стран (по данным на 28 января).

Напомним, по данным на утро 29 января, в Китае зарегистрировано 5974 случаев заражения коронавирусом. Подробнее о статистике заболеваемости на сегодня — здесь.

Риск эпидемии в России низкий

Впрочем, несмотря на высокую вероятность появления коронавируса в России, эксперты, — говорит Чуланов, — оценивают риск эпидемии в стране как минимальный.