На сегодняшний день в Китае 5974 человека заражены новым типом коронавируса. Скончались 132 человека.
Таковы последние данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
"За сутки подтверждено 1459 новых случаев заболевания и 26 летальных исходов (25 — в Хубэе, один — в Хэнани). По данным комитета здравоохранения на полночь 28 января, в 31 провинции Китая зарегистрировано 5974 зараженных новым типом коронавируса. Из них 1239 человек находятся в тяжелом состоянии, 132 умерли, 103 — выздоровели",
— написано в распространенном ведомством сообщении.
В документе также говорится о том, что
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