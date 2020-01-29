Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек

На сегодняшний день в Китае 5974 человека заражены новым типом коронавируса. Скончались 132 человека.

Таковы последние данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее, напомним, было 4515 заболевших и 106 умерших.

"За сутки подтверждено 1459 новых случаев заболевания и 26 летальных исходов (25 — в Хубэе, один — в Хэнани). По данным комитета здравоохранения на полночь 28 января, в 31 провинции Китая зарегистрировано 5974 зараженных новым типом коронавируса. Из них 1239 человек находятся в тяжелом состоянии, 132 умерли, 103 — выздоровели",

— написано в распространенном ведомством сообщении.

В документе также говорится о том, что