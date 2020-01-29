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Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек

Здоровье

На сегодняшний день в Китае 5974 человека заражены новым типом коронавируса. Скончались 132 человека.

Таковы последние данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

  • Днем ранее, напомним, было 4515 заболевших и 106 умерших.

"За сутки подтверждено 1459 новых случаев заболевания и 26 летальных исходов (25 — в Хубэе, один — в Хэнани). По данным комитета здравоохранения на полночь 28 января, в 31 провинции Китая зарегистрировано 5974 зараженных новым типом коронавируса. Из них 1239 человек находятся в тяжелом состоянии, 132 умерли, 103 — выздоровели",

— написано в распространенном ведомством сообщении.

В документе также говорится о том, что

  • 8 случаев заражения зарегистрированы в Гонконге,
  • 7 — в Макао,
  • 8 — на Тайване;
  • с подозрением на коронавирус в больницу помещены 9239 человек,
  • под наблюдением медиков находятся 59 990 человек, которые были в контакте с заболевшими.
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