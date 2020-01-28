Российские ученые разработали две тест-системы, способные выявлять попадание в организм человека различных вирусов, в том числе и коронавирус, вызывающий новую пневмонию.
Об этом рассказала Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день система Роспотребнадзора проводит исследования, используя две отечественные тест-системы, разработанные нашим государственным научным центром "Вектор". Они сконструированы там, апробированы там. Уже созданы достаточные для выпуска нужного количества тест-систем производственные мощности", — говорит Попова.
По ее словам, во всех приграничных регионах, где наиболее высока вероятность проникновения в страну коронавируса, такие тест-системы уже направлены.
Сегодня об их получении сообщил Виктор Фисенко, министр здравоохранения Приморского края.
"Приморский край, как и все приграничные регионы, получил тест-системы для тестирования на коронавирус… Все необходимые лекарства в крае есть, медтехника, аппараты искусственной вентиляции легких, которые могут потребоваться в тяжелых состояниях, — край обеспечен 100%", — сказал министр в эфире радио-КП.
Ранее о получении тест-систем сообщал медцентр ДВФУ.
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