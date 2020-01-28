В российские регионы поступают тест-системы для выявления коронавируса

Российские ученые разработали две тест-системы, способные выявлять попадание в организм человека различных вирусов, в том числе и коронавирус, вызывающий новую пневмонию.

Об этом рассказала Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день система Роспотребнадзора проводит исследования, используя две отечественные тест-системы, разработанные нашим государственным научным центром "Вектор". Они сконструированы там, апробированы там. Уже созданы достаточные для выпуска нужного количества тест-систем производственные мощности", — говорит Попова.

Куда тест-системы "завезут" в первую очередь

По ее словам, во всех приграничных регионах, где наиболее высока вероятность проникновения в страну коронавируса, такие тест-системы уже направлены.

Сегодня об их получении сообщил Виктор Фисенко, министр здравоохранения Приморского края.

"Приморский край, как и все приграничные регионы, получил тест-системы для тестирования на коронавирус… Все необходимые лекарства в крае есть, медтехника, аппараты искусственной вентиляции легких, которые могут потребоваться в тяжелых состояниях, — край обеспечен 100%", — сказал министр в эфире радио-КП.

Ранее о получении тест-систем сообщал медцентр ДВФУ.

Напомним, что по мнению медицинских экспертов, в России в "зоне повышенного риска" распространения коронавируса находятся 6 крупных городов. Какие именно — читайте в материале на сайте.