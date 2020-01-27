Эксперт назвал 6 городов РФ, которые подвержены вспышкам коронавируса

По состоянию на понедельник 27 января, жертвами коронавируса в Китае стали уже 80 человек. Еще 2744 человека заражены. Вспышки заболевания наблюдаются и в других странах. По заявлению Роспотребнадзора, в России еще не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов назвал шесть городов, в которых, вероятнее всего, могут произойти вспышки коронавируса. Это, конечно же, Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Новосибирск, Благовещенск и Хабаровск. Последний является крупным авиахабом.