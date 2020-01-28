Мужчина 10 лет жил с ленточным червем в головном мозге

Жителя Техаса по фамилии Джерардо в течение 10 лет беспокоили сильные головные боли. Он принимал различные анальгетики, которые на какое-то время избавляли его от мучений. Он обращался за помощью к врачам у себя на родине, в Мексике, но только когда он оказался в Техасе, причина его плохого самочувствия была устранена.

Врачи обнаружили в мозге мужчины ленточного червя

Мужчине сделали МРТ, в результате которого выяснилось, что в его головном мозге поселился ленточный червь. В организме Джерардо этот червь оказался после того, как мужчина у себя на родине в Мексике поел плохо приготовленную свинину. Именно она и привела к развитию инфекции под названием нейроцистицеркоз.

В процессе операции паразита удалось извлечь. У Джерардо сразу прошли головные боли и тошнота. Врачи из медцентра Dell Seton Medical Center в Техасе полагают, что мужчина полностью поправится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в мозгу и легких 46-летнего китайца обнаружили 700 паразитов.