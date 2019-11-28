У любителя непрожаренной свинины нашли в мозгу и легких 700 паразитов

В Китае в октябре этого года 46-летний Чжу Чжунфа съел блюдо из свинины, которая была недостаточно хорошо прожарена. Спустя месяц он оказался в больнице: у него начались судороги и частые обмороки. В результате обследования выяснилось, что в организме пациента более 700 , ленточных червей в головном мозге и легких.

Лечащий врач мужчину доктор Хуан Цзяньжун, отметил, что на МРТ- обследовании было обнаружено большое количество свиных цепней. Попав в желудок мужчины, они проникли в кровь, а затем в мозг.

Также цепни поразили легкие и мышцы в области груди. Пациенту назначили курс лечения противопаразитных препаратов. Это помогло ему избавиться от червей, в настоящее время пациент проходит курс восстановления и защиты от побочных действий уже принятых препаратов.

Врачи не исключают, что в будущем у пациента могут проявиться последствия заражения паразитами. Специалисты сообщили, что в будущем у мужчины могут возникнуть проблемы со здоровьем.