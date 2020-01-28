Китайские врачи обнаружили еще один способ заражения коронавирусом

В рамках пресс-конференции, проходившей в Пекине, член Национальной группы экспертов в сфере здравоохранения Китая Ли Синван озвучил еще один способ заражения коронавирусом.

Заразиться коронавирусом можно через органы зрения

На данный момент средством индивидуальной защиты является марлевая повязка. Но нужно защищать не только органы дыхания.

"Просто потирание глаз руками, которые контактировали с зараженной поверхностью, может вызвать развитие болезни", - заявил Ли Синван.

Специалисты рекомендуют как можно чаще мыть руки. В настоящее время в Китае коронавирус выявлен у 4565 человек, 106 человек умерли. Напомним, что вирус зародился в провинции Хубэй.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам рассказали, как избежать заражения коронавирусом.