Роспотребнадзор: как не заболеть коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора разработали меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение в России нового вируса из Китая.

"В постановление включены основные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории России", — сообщается в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Меры защиты от коронавируса:

отказаться от поездов в город Ухань;

не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты;

надевать специальные маски;

чаще мыть руки.

Ситуация, связанная с коронавирусом, находится под контролем Роспотребнадзора.

Ранее было названо 10 городов России, рискующих "подхватить" коронавирус.