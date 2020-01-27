Специалисты Роспотребнадзора разработали меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение в России нового вируса из Китая.
"В постановление включены основные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории России", — сообщается в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Ситуация, связанная с коронавирусом, находится под контролем Роспотребнадзора.
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