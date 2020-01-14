В Китае студентка в течение 5 лет ела только рис и маринованные перцы чили. В результате девушка скончалась от истощения.
Сообщается, что она находилась в сложном финансовом положении, так как у нее по очереди умерли отец и мать, поэтому ограничивалась себя в еде.
Девушка заботилась о младшем брате, который нуждался в медицинской помощи.
Из-за ограничение в еде девушка весила 22 килограмма.
В октябре прошлого года врачи обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем, после этого девушка обратилась за помощью в благотворительные организации. Для нее собрали около миллиона юаней.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.