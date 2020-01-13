Врачей освободят от уголовного наказания за утрату лекарств

Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, благодаря которым врачи будет освобождены от уголовной ответственности за утрату препаратов.

Имеется в виду неумышленная утрата лекарств, в состав которых входят запрещенные наркотические вещества.

Врач, чтобы избежать уголовной ответственности, будет обязан своевременно сообщить об утрате лекарства, а члены специальной комиссии должны будут зафиксировать данный факт.

Доклад по решению данного вопроса правительство предоставить до 15 апреля 2020 года.