Кардиолог Джамал Шаабан назвал продукты, вызывающие рак

Кардиолог Джамал Шаабан заявил, что для того, чтобы снизить риск ранней смерти от рака и болезней сердца, нужно уменьшить потребление сахара. Отчасти опасность чрезмерного употребления сахара заключается в том, что это приводит к лишнему весу, а жировые клетки очень активны и имеют отношение к развитию онкологии. Врачи пояснил, что у людей, которые злоупотребляют сахаром, повышается риск закупорки коронарных артерий, пояснил врач.

В связи с этим печенье, пирожные и другие сладости нужно употреблять в ограниченном количестве. Также нужно меньше есть продуктов, содержащих подсластители: консервированные фрукты в сиропе, сухофрукты, безалкогольные напитки и производственные соки.

Ранее египетский врач Сихам Сукиа заявил, что грибной суп полезен для гипертоников.