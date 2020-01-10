Кардиолог Джамал Шаабан заявил, что для того, чтобы снизить риск ранней смерти от рака и болезней сердца, нужно уменьшить потребление сахара. Отчасти опасность чрезмерного употребления сахара заключается в том, что это приводит к лишнему весу, а жировые клетки очень активны и имеют отношение к развитию онкологии. Врачи пояснил, что у людей, которые злоупотребляют сахаром, повышается риск закупорки коронарных артерий, пояснил врач.
В связи с этим печенье, пирожные и другие сладости нужно употреблять в ограниченном количестве. Также нужно меньше есть продуктов, содержащих подсластители: консервированные фрукты в сиропе, сухофрукты, безалкогольные напитки и производственные соки.
Ранее египетский врач Сихам Сукиа заявил, что грибной суп полезен для гипертоников.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.