Египетский врач Сихам Сукиа: грибной суп полезен для гипертоников

Египетский врач Сихам Сукиа утверждает, что людям, страдающим гипертонией (в случае отсутствия индивидуальных противопоказаний), нужно обязательно есть грибной суп.

Это связано с тем, что грибной суп очень полезен для здоровья. Сизам Сукиа заявил, что при регулярном употреблении в пищу грибного супа, улучшается состояние кровеносных сосудов. Кроме того, это блюдо является отличный способом профилактики болезней сердца.

"Людям с гипертонией особенно рекомендуется грибной суп, так как при его регулярном употреблении отмечается снижение артериального давления", — отметил врач.

Специалист отметил, что грибной суп также способен защитить от развития онкологических заболеваний. Это объясняется тем, что в грибах содержатся следующие микроэлементы:

калий

фосфор

железо

цинк

марганец

йод

медь

аминокислоты

антиоксиданты

витамины

Также нужно помнить о том, что некоторым людям грибы противопоказаны, в первую очередь пациентами, имеющим заболевания почек, печени или страдающим нарушениями пищеварения.