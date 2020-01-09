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Египетский врач Сихам Сукиа: грибной суп полезен для гипертоников

Здоровье

Египетский врач Сихам Сукиа утверждает, что людям, страдающим гипертонией (в случае отсутствия индивидуальных противопоказаний), нужно обязательно есть грибной суп.

Это связано с тем, что грибной суп очень полезен для здоровья. Сизам Сукиа заявил, что при регулярном употреблении в пищу грибного супа, улучшается состояние кровеносных сосудов. Кроме того, это блюдо является отличный способом профилактики болезней сердца.

"Людям с гипертонией особенно рекомендуется грибной суп, так как при его регулярном употреблении отмечается снижение артериального давления", — отметил врач.

Специалист отметил, что грибной суп также способен защитить от развития онкологических заболеваний. Это объясняется тем, что в грибах содержатся следующие микроэлементы:

  • калий
  • фосфор
  • железо
  • цинк
  • марганец
  • йод
  • медь
  • аминокислоты
  • антиоксиданты
  • витамины

Также нужно помнить о том, что некоторым людям грибы противопоказаны, в первую очередь пациентами, имеющим заболевания почек, печени или страдающим нарушениями пищеварения.

Темы грибы гипертония продукты питания здоровье человека
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