Египетский врач Сихам Сукиа утверждает, что людям, страдающим гипертонией (в случае отсутствия индивидуальных противопоказаний), нужно обязательно есть грибной суп.
Это связано с тем, что грибной суп очень полезен для здоровья. Сизам Сукиа заявил, что при регулярном употреблении в пищу грибного супа, улучшается состояние кровеносных сосудов. Кроме того, это блюдо является отличный способом профилактики болезней сердца.
"Людям с гипертонией особенно рекомендуется грибной суп, так как при его регулярном употреблении отмечается снижение артериального давления", — отметил врач.
Специалист отметил, что грибной суп также способен защитить от развития онкологических заболеваний. Это объясняется тем, что в грибах содержатся следующие микроэлементы:
Также нужно помнить о том, что некоторым людям грибы противопоказаны, в первую очередь пациентами, имеющим заболевания почек, печени или страдающим нарушениями пищеварения.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.