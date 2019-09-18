Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Здоровье
Стоматология Акушерство и гинекология Здравоохранение Здоровье и профилактика Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Сергей Бухранский

Еще восемь полезных продуктов для сосудов и сердца

Здоровье print

Продолжаем знакомить читателя с продуктами, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что нам трудно соблюдать режим и питаться по правилам. Но даже в наш сумасшедший век можно выбрать для себя способ употреблять в пищу именно те продукты, которые помогут избежать очень неприятных проблем.

Чеснок

Не будет открытием то, что все хорошо знакомы с противовирусными свойствами чеснока. Но на самом деле этот замечательный продукт имеет и другие целебные свойства. Например, в Тибете давно уже знакомы с тем, что чеснок прекрасно борется с холестерином и помогает сосудам стать эластичными.

Исследования показали удивительные результаты. В составе чеснока находится шестьдесят компонентов которые хорошо помогают при гипертонии. Экспериментально доказано, что даже без медицинских препаратов, чеснок способен существенно снижать артериальное давление.

Бобовые

Культуры, относящиеся к семейству бобовых, содержат крайне ценную клетчатку и большое количество калия. А в этом элементе сердце человека нуждается сильнее всего. Как правило, эти продукты применяют в пищу в качестве гарниров или как самостоятельное блюдо. Например, если брать в пример чечевицу или красную фасоль, они настолько питательные, что не нуждаются в добавке. Учёные утверждают, что вещества, содержащиеся в бобовых культурах, помогают в профилактике высокого давления. Железо, калий, растительный белок и клетчатка, делают бобовые незаменимыми продуктами для тех, кто хочет, чтобы его сердце оставалось здоровым.

Яблоки

Еще в давние времена славяне очень уважительно относились к яблокам. Древние люди хорошо знали об уникальных свойствах этих плодов. Яблоки часто упоминали в народном фольклоре. И на это есть веские причины. Например, если съедать в день по одному яблоку, уже очень скоро можно заметить, как улучшается работа всех систем организма и человек начинает чувствовать себя намного лучше. Львиная доля этого полезного влияния приходится на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и на улучшение работы самого сердца.

Более того, недавно выяснилось, что постоянное употребление яблок существенно снижает риск заболеть раком. Активные вещества в яблоках способствуют существенному снижению уровня холестерина. Существуют методики, которые предполагают разгрузочные дни. В эти дни следует есть одни яблоки. По свидетельствам тех, кто практикует такую методику, у них нормализовалось давление, улучшилось пищеварение, ушли отеки, а главное, это помогает быстро сбрасывать лишний вес.

Орехи

Орехи являются очень полезным продуктом. И хотя на них у некоторых бывает аллергия, в целом пользу миндаля и грецких орехов трудно переоценить. Доказано, что орехи прекрасно борются с холестерином и оказывают положительное влияние на работу сердца.

Грибы

Вещество эрготамин, которое входит в состав большинства грибов, борется со свободными радикалами, пагубно влияющими на сосуды и сердце. Помимо этого, это вещество в комплексе с другими полезными компонентами помогает противостоять возникновению онкологических заболеваний. Грибы способны влиять на иммунитет, значительно его укрепляя. Грибы могут понижать "плохой" холестерин. Но самым интересным является то, что грибы не теряют своих качеств после того, как их приготовили любым способом.

Рыба

Рыба является лидером по наличию в ней полезных для сердца веществ. Невероятно полезна красная рыба. И лучшая из них - это лосось и сёмга. Диетологи и врачи утверждают, что если употреблять такую рыбу два или три раза в неделю, можно очень быстро снизить уровень холестерина, снизить артериальное давление, а главное, нормализовать свертываемость крови, что крайне важно для недопущения инфаркта.

Наиболее полезна для сердца морская рыба. В ней находятся вещества, которые противодействуют тому, чтобы кровь имела высокую вязкость. При этом мясо этих рыб поднимает в крови уровень "хорошего" холестерина.

Ягоды

Ягоды являются лидерами в борьбе со старением. Удивительно, но калий, который крайне необходим сердцу, содержится практически во всех существующих ягодах. Поэтому все ягоды можно считать полезными для работы сердечной мышцы. Кроме того, ягоды способны выводить из организма лишнюю жидкость, что помогает избавится от отеков. Во время лечения сердечной недостаточности, организму нужен дополнительный калий. А это значит, что ягоды будут весьма кстати.

Магний, который тоже в избытке находится в ягодах, способствует нормализации давления и расширению сосудов. Витамины в составе ягод делают сосуды эластичными и укрепляют их стенки. Ну а клетчатка помогает выводить избытки холестерина и токсины.

Помидоры

По своей сути помидоры - это природные кардиологи. И это не пустые слова. Дело в том, что в помидорах находится очень много калия. Причем находится он там в таком виде, что позволяет ему очень быстро усваиваться. Врачи давно заметили, как пережившие инфаркт люди просто не могут обойтись без помидоров. Это организм на подсознательном уровне помогает увеличить уровень калия для успешного восстановления сердца.

Фото: banglanewsca.com

Читайте также:

Голод может отодвинуть старение организма и продлить жизнь

Какие сигналы посылает организм во время сна?

Бородавки, прыщи, грибок и другие "подарки" в общественном бассейне

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сосуды сердце продукты польза для сосудов и сердца
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Еще восемь полезных продуктов для сосудов и сердца
Новости Украины
Политолог: Украины нет, а "проукраинских" партий пруд пруди
Здоровье и профилактика
Лечение молочницы полости рта противогрибковыми препаратами
Новости Все >
В FIFA20 можно поиграть на стадионе "Спартака" и "Донбасс Арене"
В Приморье мигрантам запретили работать в такси, автобусах и маршрутках
Врач рассказал о возможном увеличении смертности из-за онкологии
На месте ликвидации двух боевиков в КБР обнаружили взрывчатку
Сноуден представил автобиографическую книгу в Берлине
В "Роскачестве" посоветовали покупать российское белое вино
Защитники прав животных призвали UFC отстранить Нурмагомедова
Департамент ООН заявил о росте числа мигрантов в мире
Американский эксперт спрогнозировал победу США на рынке СПГ
Баскетболистка о фильме "Движение вверх": зачем снимать такое?
Последние материалы
Еще восемь полезных продуктов для сосудов и сердца
Врач рассказал о возможном увеличении смертности из-за онкологии
На месте ликвидации двух боевиков в КБР обнаружили взрывчатку
Сноуден представил автобиографическую книгу в Берлине
В "Роскачестве" посоветовали покупать российское белое вино
Защитники прав животных призвали UFC отстранить Нурмагомедова
Департамент ООН заявил о росте числа мигрантов в мире
Американский эксперт спрогнозировал победу США на рынке СПГ
Баскетболистка о фильме "Движение вверх": зачем снимать такое?
Глава МИД Украины: Западу тяжело соблюдать санкции против России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия

Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.

Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Военные новости
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Новости Украины
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Соломон Соловьев Рожденные 18 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Россия работает на статус Эстонии и самооценку Кальюлайд Любовь Степушова Василий Амирджанов Свадьба Собчак взбодрила медиапространство Василий Амирджанов
Комментарии
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Депутат Госдумы посчитал полезным объединение Украины и Белоруссии с РФ
Экономист: надвигается очередной мировой финансовый кризис
Более половины россиян против притока новых трудовых мигрантов
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
ВВС Бельгии сопроводили российские бомбардировщики над Балтийским морем
Крупнейший троллейбусный завод распрощался с половиной работников
Лукашенко: Белоруссия "будет делать все" для развития отношений с США
Болгария отказала Меркель в просьбе "разделить бремя" мигрантов
На "радикальные меры" Зеленского в Донбассе у Путина есть свои
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Крупнейший троллейбусный завод распрощался с половиной работников
Как отличить объявление о продаже автомобиля "частников" от перекупщиков
Эксперт объяснил, как заставить Лукашенко реализовать план интеграции с Россией
В Болгарии заявили, что построить АЭС без помощи РФ страна не сможет
Парад ЖКХ в Москве состоялся "по просьбам трудящихся"
Парад ЖКХ в Москве состоялся "по просьбам трудящихся"
Экономист: надвигается очередной мировой финансовый кризис
В Болгарии заявили, что построить АЭС без помощи РФ страна не сможет
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Россия работает на статус Эстонии и самооценку Кальюлайд
История и современность
Битва при Бувине: победа французов и усиление королевской Франции
Битва при Бувине: победа французов и усиление королевской Франции
Гарем: красивые рабыни, хотевшие стать женами султанов, много учились
Гарем: красивые рабыни, хотевшие стать женами султанов, много учились
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
В РФ рассказали о ракете с "недостижимой для конкурентов дальностью"
В РФ рассказали о ракете с "недостижимой для конкурентов дальностью"
Состояние раненных в Японском море пограничников остается стабильным
Состояние раненных в Японском море пограничников остается стабильным
ВВС Бельгии сопроводили российские бомбардировщики над Балтийским морем
ВВС Бельгии сопроводили российские бомбардировщики над Балтийским морем
Швейцарский поход Суворова: как союзники помешали русским победить
Швейцарский поход Суворова: как союзники помешали русским победить
Почему Наполеон был готов отдать России всю Швецию
Почему Наполеон был готов отдать России всю Швецию
Оппозиция вспомнила об Устинове только после приговора, когда стало возможно на нем спекулировать
Оппозиция вспомнила об Устинове только после приговора, когда стало возможно на нем спекулировать
БТР погубил росгвардейцев на спецучениях
БТР погубил росгвардейцев на спецучениях
Фотогалереи
Ferrari: медленно, но дорого 5 Фото Ferrari: медленно, но дорого
Чтобы помнили: Алексей Баталов 8 Фото Чтобы помнили: Алексей Баталов
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Что бы это значило... 8 Фото Что бы это значило...
Домашнее
Какие продукты можно есть на ночь глядя?
Как помочь ребенку поправить успеваемость в школе
Сода - уникальный и незаменимый помощник в быту
На кетогенной диете можно сбросить до 12 килограммов за полгода
Добавки с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3: пить или не пить
Фаговая терапия предотвращает инфекцию холеры
Восемь рецептов народных средств, которые помогут вылечиться от простуды
К болезням печени приводит не только алкоголь
Врач рассказал о первых признаках заболевания суставов
Врач рассказал о первых признаках заболевания суставов
Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии
Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии
Финансовая сторона отношений: кто за что платит
Финансовая сторона отношений: кто за что платит
Ольга Бузова допустила ошибки в меню BUZfood
Ольга Бузова допустила ошибки в меню BUZfood
Родные Юлии Началовой вступили в права наследства
Родные Юлии Началовой вступили в права наследства
Шнурова могут посадить из-за жалоб чиновницы
Шнурова могут посадить из-за жалоб чиновницы
Тушь с истекшим сроком годности может привести к слепоте
Тушь с истекшим сроком годности может привести к слепоте
Можно ли пользоваться косметикой с истекшим сроком годности
Можно ли пользоваться косметикой с истекшим сроком годности
Цвета для маленькой ванной комнаты (часть 1)
Цвета для маленькой ванной комнаты (часть 1)
Ароматизируем шкаф
Ароматизируем шкаф
Забавные фото
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ