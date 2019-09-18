Еще восемь полезных продуктов для сосудов и сердца

Продолжаем знакомить читателя с продуктами, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что нам трудно соблюдать режим и питаться по правилам. Но даже в наш сумасшедший век можно выбрать для себя способ употреблять в пищу именно те продукты, которые помогут избежать очень неприятных проблем.

Чеснок

Не будет открытием то, что все хорошо знакомы с противовирусными свойствами чеснока. Но на самом деле этот замечательный продукт имеет и другие целебные свойства. Например, в Тибете давно уже знакомы с тем, что чеснок прекрасно борется с холестерином и помогает сосудам стать эластичными.

Исследования показали удивительные результаты. В составе чеснока находится шестьдесят компонентов которые хорошо помогают при гипертонии. Экспериментально доказано, что даже без медицинских препаратов, чеснок способен существенно снижать артериальное давление.

Бобовые

Культуры, относящиеся к семейству бобовых, содержат крайне ценную клетчатку и большое количество калия. А в этом элементе сердце человека нуждается сильнее всего. Как правило, эти продукты применяют в пищу в качестве гарниров или как самостоятельное блюдо. Например, если брать в пример чечевицу или красную фасоль, они настолько питательные, что не нуждаются в добавке. Учёные утверждают, что вещества, содержащиеся в бобовых культурах, помогают в профилактике высокого давления. Железо, калий, растительный белок и клетчатка, делают бобовые незаменимыми продуктами для тех, кто хочет, чтобы его сердце оставалось здоровым.

Яблоки

Еще в давние времена славяне очень уважительно относились к яблокам. Древние люди хорошо знали об уникальных свойствах этих плодов. Яблоки часто упоминали в народном фольклоре. И на это есть веские причины. Например, если съедать в день по одному яблоку, уже очень скоро можно заметить, как улучшается работа всех систем организма и человек начинает чувствовать себя намного лучше. Львиная доля этого полезного влияния приходится на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и на улучшение работы самого сердца.

Более того, недавно выяснилось, что постоянное употребление яблок существенно снижает риск заболеть раком. Активные вещества в яблоках способствуют существенному снижению уровня холестерина. Существуют методики, которые предполагают разгрузочные дни. В эти дни следует есть одни яблоки. По свидетельствам тех, кто практикует такую методику, у них нормализовалось давление, улучшилось пищеварение, ушли отеки, а главное, это помогает быстро сбрасывать лишний вес.

Орехи

Орехи являются очень полезным продуктом. И хотя на них у некоторых бывает аллергия, в целом пользу миндаля и грецких орехов трудно переоценить. Доказано, что орехи прекрасно борются с холестерином и оказывают положительное влияние на работу сердца.

Грибы

Вещество эрготамин, которое входит в состав большинства грибов, борется со свободными радикалами, пагубно влияющими на сосуды и сердце. Помимо этого, это вещество в комплексе с другими полезными компонентами помогает противостоять возникновению онкологических заболеваний. Грибы способны влиять на иммунитет, значительно его укрепляя. Грибы могут понижать "плохой" холестерин. Но самым интересным является то, что грибы не теряют своих качеств после того, как их приготовили любым способом.

Рыба

Рыба является лидером по наличию в ней полезных для сердца веществ. Невероятно полезна красная рыба. И лучшая из них - это лосось и сёмга. Диетологи и врачи утверждают, что если употреблять такую рыбу два или три раза в неделю, можно очень быстро снизить уровень холестерина, снизить артериальное давление, а главное, нормализовать свертываемость крови, что крайне важно для недопущения инфаркта.

Наиболее полезна для сердца морская рыба. В ней находятся вещества, которые противодействуют тому, чтобы кровь имела высокую вязкость. При этом мясо этих рыб поднимает в крови уровень "хорошего" холестерина.

Ягоды

Ягоды являются лидерами в борьбе со старением. Удивительно, но калий, который крайне необходим сердцу, содержится практически во всех существующих ягодах. Поэтому все ягоды можно считать полезными для работы сердечной мышцы. Кроме того, ягоды способны выводить из организма лишнюю жидкость, что помогает избавится от отеков. Во время лечения сердечной недостаточности, организму нужен дополнительный калий. А это значит, что ягоды будут весьма кстати.

Магний, который тоже в избытке находится в ягодах, способствует нормализации давления и расширению сосудов. Витамины в составе ягод делают сосуды эластичными и укрепляют их стенки. Ну а клетчатка помогает выводить избытки холестерина и токсины.

Помидоры

По своей сути помидоры - это природные кардиологи. И это не пустые слова. Дело в том, что в помидорах находится очень много калия. Причем находится он там в таком виде, что позволяет ему очень быстро усваиваться. Врачи давно заметили, как пережившие инфаркт люди просто не могут обойтись без помидоров. Это организм на подсознательном уровне помогает увеличить уровень калия для успешного восстановления сердца.

Фото: banglanewsca.com

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