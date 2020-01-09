Доктор Александр Мясников рассказал о пользе бобовых

По словам специалиста, бобовые являются настолько ценным продуктом, что человек может в течение нескольких лет есть только фасоль, горох, чечевицу и при этом получать все необходимое для организма. В первую очередь речь идет о жирах, углеводах, белках и клетчатке. В бобовых содержится много белков и полиненасыщенных жиров.

Также бобовые являются источником клетчатки, поэтому обладают противораковыми свойствами.

Мясников отмечает, что употребление клетчатки в большом количестве снижает риск развития рака толстого кишечника, а также инсульта и инфаркта у людей, страдающих от никотиновой и алкогольной зависимости, до 50%.

Самым полезным видом бобовых является зеленая стручковая фасоль.

Специалист отметил и важность правильного приготовления бобовых. В процессе любой кулинарной обработки бобовые теряют свои полезные свойства.