Перспективно ли массовое выращивание человеческих органов?

Японские исследователи вырастят человеческую железу в организме свиньи. О перспективах массового выращивания человеческих органов в интервью "Правде.Ру" рассказал хирург-трансплантолог, академик РАМН и РАН Готье Сергей.

Само по себе направление, связанное с получением органов из человеческой ткани в организме животного, довольно интересное. Я имею в виду то, что это уже не ксенотрансплантация, то есть это не орган животного. Просто животное является биореактором для выращивания органа из человеческих клеток. В связи с этим опасений, связанных с несовместимостью, становится меньше.

Остается вопрос - как мы уйдем от риска передачи инфекций, характерных для животных, каких-то вирусов, и насколько это будет технологически оправданно в плане массовости. Возможность массового выращивания зависит от технологии, затрат на эту технологию. И мы сейчас на этот вопрос ответить не сможем. Важно получить орган, свободный от риска заражения человека, и, может быть, когда-то в будущем предложить его для трансплантации.

Будущее у этого направления есть, просто к этому надо относиться очень осторожно. Мы все равно находимся всегда в ситуации дефицита донорских органов. Поэтому любые попытки компенсации дефицита приветствуются.

- Сегодня практикуется пересадка органов животных человеку?

- Нет. Вообще законы Российской Федерации запрещают использование животных. Во всем мире ксенотрансплантация сейчас не используется.

- Возможна пересадка органов только от человека к человеку?

-Да, конечно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские исследователи вырастят человеческую железу в организме свиньи.