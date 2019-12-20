Красное мясо без нитритов реже приводит к развитию рака

Согласно данным ВОЗ, все переработанное мясо повышает риск развития рака.

Но ученые из Ирландии пришли к выводу, что не все переработанное мясо одинаково повышает риск развития рака. Специалисты выяснили, что если в мясе не содержатся нитриты, то риск развития онкологических заболеваний намного ниже, чем у мясных продуктов с этим компонентом.

Так, британские и ирландские сосиски не содержат нитритов, а вот многие сосиски, произведенные в Европе и США, содержат данный компонент.

Если употреблять продукты, содержащие нитриты, то в организме образуются так называемые нитритосоединения, которые опасны для нашего здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты опровергли влияние красного мяса на развитие рака.