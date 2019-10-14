Специалисты опровергли влияние красного мяса на развитие рака

Ученые заявили, что большая часть людей может продолжать есть красное мясо в прежних количествах.

Специалисты провели 4 систематических обзора исследований с рандомизированными контролируемыми испытаниями с целью выяснить, к каким последствиям приводит употребление данного продукта. Также ученые пытались выяснить, может ли мясо оказывать влияние на кардиометаболические показатели и риск появления рака.

В процессе научного исследования ученые выяснили, что нет связи между употреблением мяса и развитием и сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но специалисты все же выявили слабую взаимосвязь между уменьшением риска развития заболевания и снижением количества красного или переработанного мяса в рационе, сообщает Medical Note.

Исследователи утверждают, что хотя из результаты не сходятся с популярным мнением о данном продукте, их четыре обзора являются надежными в отличие от единичных экспериментов.

Фото: youtube.com

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